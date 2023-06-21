"Покінчити із 30 роками кумівства та корупції": Бербок назвала головну умову вступу України в ЄС
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Україну покінчити із "30 роками кумівства та корупції", щоб приєднатися до Євросоюзу
Про це повідомляє Die Welt.
Відповідну заяву Бербок зробила в Лондоні на полях конференції з відновлення України.
За її словами, Україна має покінчити з "30 роками кумівства та корупції", щоб приєднатися до ЄС.
Водночас Бербок зазначила, що реформаційні кроки в Україні наразі відбуваються з "неймовірною швидкістю".
Міністр закордонних справ ФРН підкреслила, що Україні вже досягла прогресу в реформах, зокрема у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Вона також наголосила, що не має жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС.
- 21 червня Анналена Бербок у Лондоні оголосила, що ФРН надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу.
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