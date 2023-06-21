Про це повідомляє Die Welt.

Відповідну заяву Бербок зробила в Лондоні на полях конференції з відновлення України.

За її словами, Україна має покінчити з "30 роками кумівства та корупції", щоб приєднатися до ЄС.

Водночас Бербок зазначила, що реформаційні кроки в Україні наразі відбуваються з "неймовірною швидкістю".

Міністр закордонних справ ФРН підкреслила, що Україні вже досягла прогресу в реформах, зокрема у сферах вільних ЗМІ та верховенства права. Вона також наголосила, що не має жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС.