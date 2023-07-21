Про це інформує НАБУ.

"Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що 5 зловмисникам 20 липня оголосили підозри, серед них колишній директор та ексначальник відділу ДП "Поліграфкомбінат". Також документи щодо двох громадян Естонії: директора та менеджера підконтрольної компанії, скеровані до країни.

Зловмисникам інкримінують привласнення коштів, а Степанова додатково підозрюють у легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

У 2013 році очільник Поліграфкомбінату придбав естонську компанію на підставних осіб, вимагаючи від іноземних партнерів постачання продукції через неї. Організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів - паспорти, ID-карти, посвідчення водія. Компанія-прокладка закупляла матеріали у виробників та перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

З 2013 по 2016 роки група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень через цю схему.

Ексочільник замаскував продаж 45% своїх акцій у підприємстві іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів, із них 150 тисяч доларів переведено на рахунки близьких осіб Степанова. Колишній директор Поліграфкомбінату запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.

Українські правоохоронці співпрацювали з естонськими колегами. Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів.

Фото: НАБУ

Крім того, у Франції перевіряють своїх громадян на причетність до цього злочину.

Правоохоронці прізвище не називають, але відомо, що Максим Степанов з грудня 2011 по 2016 рік очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.