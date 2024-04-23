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Магнолія біля будинку: як обрати сорт та головні мінуси рослини

23 квітня, 2024 вiвторок
18:05
корисні поради Магнолія

Магнолії використовуються як декоративні рослини у садах і парках, а також в ландшафтному дизайні. Прекрасні квіти і густе зелене листя роблять їх популярними об'єктами садового озеленення і прикраси природних ландшафтів

Магнолії - це чарівні рослини, які додають краси та елегантності до будь-якого саду чи ландшафту перед будинком. Однак, перш ніж прийняти рішення щодо висаджування магнолій, важливо розглянути як позитивні, так і негативні аспекти з якими ви можете стикнутись.

Як підібрати сорт магнолій?

Ретельно розгляньте головні фактори, які допоможуть вам з вибором сорту магнолії для вашого саду чи подвір'я:

  • Кліматичні умови. Врахуйте кліматичні умови вашого регіону, адже магнолії поширені в різних частинах світу, включно з Північною та Південною Америкою, Азією та Європою. Тому, деякі сорти цих рослин краще ростуть у помірних зонах, тоді як інші можуть витримувати більш екстремальні умови. Краще звернути увагу також на відгуки інших садівників, які вирощують ці дерева у вашому регіоні.
  • Розмір та структура. Виберіть сорт, який підходить за розміром для вашої ділянки або саду. Якщо у вас обмежена територія, де ви можете висадити дані дерева, тоді краще оберіть карликові сорти.
  • Сорт магнолій часто обирають саме за двома параметрами - цвітіння та аромат, тоді вони будуть радувати вас своєю красою протягом цвітіння.

Крім того, звертайте увагу на умови догляду. Ці дерева досить примхливі та потребують постійного догляду: внесення дорив, правильної обрізки, поливу. Також, багато залежить від витривалості та стійкості до хвороб. У матеріалі Zaxid.net, експерти радять звернути увагу на такі сорти магнолій:

  • Гібридна "Сюзан" - цей сорт магнолії вражає великими лавандово-рожевими квітами, що мають приємний аромат. Вона досягає висоти до 3 метрів та може витримувати низькі температури до -27°C.
  • Зірчаста "Роял Стар" - це дерева, що характеризуються ніжними білими квітами з безліччю тонких пелюсток. Магнолія може вирости до 3 метрів та витримує значні морози до -35°C.
  • Магнолія "Блек Тюліп" відзначається великими фіолетово-пурпурними квітами. Вона має досить хорошу морозостійкість до -30°C.
  • "Хоней (Хані) Туліп" - цей сорт вважається рідкісним, має ніжні квіти ванільно-жовтого кольору. Магнолія досягає висоти 3 метрів та також досить стійка до морозів, витримуючи температуру до -27°C.
  • "Суланжа Альба Суперба" вирізняється запашними квітами, що забарвлені в ніжно-рожевий колір із перламутровим відтінком. Це дерево може досягати висоти 2-3 м та витримує морози до -25°C.

Ці сорти магнолій можуть бути чудовим доповненням до вашого саду або ландшафту, радуючи господарів красою та вишуканістю.

Фото: Freepik

Про які особливості вирощування магнолій біля дому варто знати?

Магнолія - дивовижне дерево, яке здатне зробити будь-яке подвір'я чарівним. Проте садівники зазначають, що є деякі важливі мінуси, про які варто знати перед тим, як ви приймете рішення щодо висаджування цих рослин.

Де краще садити магнолії?

Більшість магнолій краще ростуть у сонячних місцях або у півтіні. Вони зазвичай потребують достатньої кількості світла для гарного зростання та цвітіння, але не люблять протягів. Магнолії також потребують регулярного поливу, особливо під час періоду активного росту і цвітіння. Вони не терплять пересихання ґрунту, тому важливо забезпечити дозований полив відповідно до сорту. Однак, це не завжди стосується молодих саджанців, адже їх легко "перелити".

Ці рослини віддають перевагу добре дренованим, родючим ґрунтам з нейтральним або слабо-кислим pH. Важливо підготувати ґрунт перед посадкою магнолії, додавши компост або перегній для покращення структури ґрунту.

Величина дерева та коріння

Певні сорти магнолій ростуть дуже великими та займають значну площу. Якщо посадити це дерево близько до будинку, тоді воно не лише зробить значний затінок, а навіть може підривати фундамент будинку, створити проблеми з гідротехнічними вузлами чи пошкодити стіни будівлі.

Магнолії мають потужну систему коренів, які швидко та глибоко розростаються. Крім того, вони створюють сильну конкуренцію за воду, світло та простір, що буде пригнічувати розвиток інших рослин.

На якій відстані від будинку краще садити магнолії?

При виборі місця для магнолії враховуйте її потреби в просторі. Залиште їй достатньо території для забезпечення здорового росту і розвитку кореневої системи. Крім того, ця міра необхідна для того, щоб уникнути потенційних проблем з корінням та основою будинку або асфальтним покриттям. Зазвичай, рекомендована відстань становить принаймні 5-6 метрів від фундаменту оселі.

Якщо ви маєте чіткий намір висадити ці дерева на власній території, важливо зважити усі мінуси та плюси даного рішення. Це дерево привертає увагу та зачаровує своїми прекрасними квітами, воно може легко стати центральною фігурою ландшафту, але також, магнолія потребує постійного догляду.

Крім того, вона має зазвичай великі розміри, що вплине на розташування інших рослин на ділянці. Тому обов'язково врахуйте розмір ділянки чи саду, а також місцеві кліматичні умови.

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