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Використання кавової гущі: що можна очистити з її допомогою?

2 квітня, 2024 вiвторок
17:43
корисні поради Кавова гуща

Після того, як ви вип'єте горнятко кави, не поспішайте одразу викидати гущу. Заміть шкідливих хімічних засобів для очищення спробуйте спочатку кавову гущу

Кавова гуща, яку більшість з нас звикли викидати після заварювання улюбленого напою, насправді може стати невичерпним джерелом корисних застосувань у нашому будинку. Замість того, щоб просто викидати її, варто подумати про те, як можна використати її у різних господарських цілях. Давайте розглянемо деякі цікаві та корисні способи використання кавової гущі в побуті, які можуть пригодитися вам у щоденному житті.

Які властивості кавової гущі можуть бути корисними у побуті?

Жінки використовують кавову гущу разом із гелями та пінками, щоб досягти скрабуючого ефекту та відлущити змертвілу шкіру.

Крім того, багато господарів використовують кавову гущу на своїх ділянках, оскільки її аромат може відлякувати деяких шкідників, таких як мурахи, равлики та багато інших комах. ЇЇ висипають навколо дерев у саду або там, де це необхідно. Однак, це лише декілька прикладів застосування цього корисного матеріалу.

Залишки кави можуть бути корисними у побуті з кількох причин:

  • Чищення та ароматизація. Кавова гуща має абразивні властивості, які дозволяють використовувати її для чищення різних поверхонь у будинку. Крім того, вона має приємний аромат, який може нейтралізувати запахи у приміщенні.
  • Відлякування шкідників. Запашна природа кавової гущі може допомогти відлякувати комах, такі як мурахи та слимаки, від вашого саду або побутових приміщень.
  • Догляд за рослинами. Додання кавової гущі до ґрунту може збільшити кислотність, що корисно для кислолюбних рослин, таких як гортензії та азалії. Крім того, вона може слугувати як природне добриво та допомагати у боротьбі зі шкідниками.

Ба більше, кавова гуща може використовуватися для створення природних декоративних елементів, бути субстратом для рослин. Тому, цей матеріал дійсно можна вважати багатофункціональним та корисним у побуті.

Де можна застосовувати кавову гущу?

Кава може бути не лише чудовим елементом вашого ранкового ритуалу, але й потужним помічником у різних аспектах побуту. Кавові залишки мають багато корисних властивостей, які можуть знайти застосування для прибирання та чищення різних предметів у будинку. 

Поглинання запаху

Кавова гуща має насичений природний аромат та може використовуватися для поглинання неприємних запахів на кухні, зокрема, в холодильнику. Дуже часто в холодильнику щось може "застоятись" або сирі продукти були неналежним чином закриті в контейнері, тоді неприємний аромат може залишитись навіть тоді, якщо ви вже прибрали ці продукти.

Для вирішення цієї проблеми просто насипте кавову гущу у відкритий контейнер або посудину та залиште в холодильнику. Вона поглине всі неприємні запахи, за рахунок хімічної реакції нейтралізації.

Крім того, експерти наголошують, що кавова гуща може нейтралізувати запах від часнику, цибулі, м'яса та інших продуктів, які залишаються на руках. Просто розітріть в долонях гущу, почекайте трошки та добре промийте руки.

Чищення посуду

Кавова гуща може використовуватися як природний абразив для видалення залишків їжі або плям на посуді. Просто нанесіть трохи гущі на губку або ганчірку та натріть забруднену поверхню.

Крім того, кавова гуща має знежирювальні властивості, завдяки вмісту кавової олії. Вона може допомогти вирішити проблему з видаленням жирних плям на посуді, наприклад, на сковорідках та каструлях. Гуща допоможе видалити всі забруднення, зробить посуд блискучим та чистим. Однак, будьте обережні та не використовуйте цей метод на посуді, що не можна очищати абразивами.

Фото: cornerstorenetwork.org.au

Очищення грилю та решіток духової шафи

Кавова гуща прекрасно впорається з очищенням решіток від грилю та духовки, вона допоможе видалити жир та засохлі забруднення з них. Змішайте 2-3 столові ложки кавової гущі з теплою водою, залиште решітки в цій суміші протягом 45 хвилин. Потім потріть губкою або щіткою для посуду, щоб видалити залишки забруднень. Ви помітите, як легко жир і бруд зникають, залишаючи ваші решітки чистими та блискучими.

Використання для меблів

Цей спосіб є ефективним для маскування подряпин на меблях темного кольору. Барвники, що містяться в кавовій гущі, можуть допомогти приховати дрібні подряпини, абразивні часточки – заполірувати дефекти.

Щоб використати цей метод, змішайте кавову гущу з невеликою кількістю води, щоб утворилась консистенція густої пасти. Нанесіть її на пошкоджену ділянку меблів та залиште на 10-15 хвилин. Після цього витріть вологою ганчіркою та відполіруйте, щоб  поверхня стала сухою. Пігменти кавової гущі допоможуть замаскувати подряпини, роблячи меблі знову привабливими.

Додаткове підживлення для рослин

Використання кавової гущі як добрива для кімнатних рослин є ефективним та екологічно чистим методом догляду за рослинами. Кавова гуща містить поживні речовини, такі як азот, калій та фосфор, які корисні для здоров'я рослин. Зазвичай її можна використовувати для троянд, азалій, аспарагусів, камелій та інших вазонів.

Застосовуйте залишки лише від натуральної кави, а не розчинної, оскільки вона може містити шкідливі хімічні домішки. Також не використовуйте гущу з-під кави з молоком або молочними добавками, адже це може сприяти розвитку хвороботворних мікроорганізмів та мошок.

Крім того, важливо не перевантажувати рослини таким добривом, адже це може призвести до зниження pH ґрунту.

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