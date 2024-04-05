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Як зберегти банани свіжими та без чорних плям якомога довше?

5 квітня, 2024 п'ятниця
18:35
корисні поради Банани

Банан - це не лише смачний фрукт, а й джерело корисних речовин, які можуть покращити здоров'я та додати енергії. Однак не всі знають, як правильно зберігати ці фрукти

Для багатьох людей банани – це один із найулюбленіших фруктів. Ці екзотичні продукти стали невід'ємною частиною раціону, адже мають високу поживність та ніжний смак. Однакпісля покупки в магазині вони вже через декілька днів можуть почати темніти.

Крім того, що з часом на шкірці фрукту з'являються чорні плями, сама м'якоть стає більш пюреподібною. Щоб цього не відбулось, потрібно знати декілька цікавих лайфхаків щодо зберігання бананів.

Чому банани чорніють?

Життєвий цикл банана відображається у зміні кольору шкірки від яскраво зеленого до апетитного жовтого, а потім до темно-коричневого. Коли банани починають дозрівати, крохмаль у їхній м'якоті розпадається на цукри, включно з головним - сахарозою. Цей процес супроводжується змінами на шкірці банана, зокрема, з'являється більш насичений жовтий колір, а згодом темні крапки.

Коли крохмаль розпадається на цукри, банани стають більш солодкими та м'якими. Крім того, під час дозрівання бананів у них також відбувається окислення. Цей процес насправді робить фрукт ще більш корисним для споживання, оскільки поживні речовини стають більш доступними для організму. У дозрілому банані концентрація антиоксидантів, таких як каротиноїди і флавоноїди, збільшується.

Також важливо зазначити, що на процес дозрівання напряму впливає вироблення етилену, що сприяє їхньому потемнінню. Етилен є природним газом, який виробляється фруктами під час їх розвитку та дозрівання. Коли банани виробляють етилен, це може призвести до активування тирозинази та прискорення процесу затемнення шкірки.

Отже, хімічні реакції, що відбуваються в бананах, спричиняють їх затемнення, особливо при певних умовах зберігання та дозрівання.

Фото: britannica.com

Як зберегти свіжість бананів якомога довше?

Швидке потемніння бананів може бути проблемою для багатьох людей, але є кілька лайфхаків, які можна використовувати для того, щоб зберегти їх свіжість довше. Експерт із гігієни харчових продуктів Таш Блайт розкрив декілька цікавих секретів для видання Express, які допоможуть в цьому питанні.

Для того щоб банани при транспортуванні Індії, Китаю, Бразилії та інших країн не зіпсувалися, їх зривають ще зеленими та обробляють спеціальними хімічними речовинами. Так, вони протягом довгого часу залишаються недозрілими. Тому Таш Блайт зазначає, якщо купуючи банани "про запас", обирайте неспілі зелені варіанти та нехай вони достигають у вас вдома.

Одразу після покупки виймайте банани з поліетиленових пакетів, там скупчуються краплі води та етилен, що сприяють швидкому перезріванню та процесам гниття. Тому краще використовуйте паперові відповідники для зберігання фруктів. Крім того, ви можете завернути верхню частину кожного банана (хвостик, яким фрукт кріпиться до зв'язки) в плівку. Це допоможе зменшити виділення етилену, який виробляється бананами та є причиною їх швидкого затемнення.

Фото: wikihow.com

Якщо ви купуєте багато бананів одразу, розділіть їх, щоб вони не контактували. Це допоможе запобігти поширенню етилену та зменшить швидкість затемнення. Це стосується й інших фруктів, їх краще не тримати поряд із бананами.

Оптимальним вважається зберігання бананів у темних прохолодних місцях, наприклад, у коморі. Найкраще тримати у підвішеному стані, а не класти на полицю. Якщо ви хочете зберегти їх довше свіжими, тоді можете зберігати у спеціальному відділі холодильнику. Низька температура сповільнює процес дозрівання, однак шкірка все ж може стати темнішою.

Якщо ви бачите, що банани швидко починають темніти, але ви не готові їх використовувати, наріжте фрукти слайсами та заморозьте. Заморожені банани ідеально підходять для використання в смузі, десертах або випічці.

При покупці бананів також звертайте увагу на цілість шкірки, якщо вона пошкоджена або має подряпини, такі фрукти краще не брати. Із цими порадами ви зможете довше насолоджуватися свіжими та смачними бананами.

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