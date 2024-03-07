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Які матеріали та поверхні не варто очищати з милом?

7 березня, 2024 четвер
14:22
корисні поради Які предмети не варто мити з милом?

Чи ви знали, що є матеріали, які не можна мити з милом? Інакше таке прибирання може призвести до втрати фізичних властивостей, плям та пошкоджень поверхні

Коли ви беретеся за прибирання, ваша мета - зробити дім сяючим та ідеально чистим. Але щоб досягти хорошого результату важливо знати, де варто зупинитися та не перестаратись. Деякі предмети варто очищати обережно, оскільки миттям з милом можна пошкодити їх, зазначають у The Spruce.

Чому мило та мийні засоби можуть пошкодити деякі матеріали?

Мило містить різні хімічні речовини, що допомагають ефективно боротися з жиром та забрудненнями. Однак, ці речовини також можуть вступати в реакцію з різними матеріалами.

Так, наприклад, деякі мийні засоби мають лужний рівень pH, що негативно впливає на покриття. Крім того, деякі складники мила можуть взаємодіяти з матеріалами, з яких виготовлені предмети. Наприклад, мідні або металеві предмети піддаються корозії під впливом засобу. Також матеріали можуть стати вразливими до подряпин чи зношуватись.

Які предмети та поверхні не рекомендують мити з милом?

З урахуванням всіх факторів важливо обирати правильний мийний засіб для кожного конкретного матеріалу, щоб запобігти його пошкодженню. Також, не забувайте уважно читати інструкції до всіх мийних засобів, але є загальні рекомендації, які зазначають на яких поверхнях та предметах не варто використовувати мило.

Обробні дерев'яні дошки для кухні та дерев'яна підлога

Довгий контакт з водою та милом, а також тиск та температура в посудомийній машині можуть пошкодити деревину, зробити її більш схильною до розколів та тріщин. Крім того, в милі зазвичай є речовини, що здатні розчиняти захисні олії, якими обробляють деревину. Тому, ніколи не мийте дерев'яну дошку для нарізання в посудомийці та не замочуйте в мильних розчинах.

Замість миючого засобу використовуйте теплу воду із м'якою щіточкою для очищення, або зробіть легкий розчин оцту з водою, а потім ретельно промийте та просушіть дошку.

Фото: Freepik

Схожа ситуація з паркетною підлогою. Хоча вона вважається екологічно чистою та достатньо стійкою, однак експериментувати з миттям підлоги за допомогою мильного розчину не варто. В матеріалі The Spruce наголошують, що мило для посуду є занадто агресивним для паркетної деревини, оскільки воно може видалити природні олії, які захищають деревину від вологи та пошкоджень. У результаті, матеріал буде вразливим до подряпини, плям та навіть може деформуватися.

Експерти рекомендують використовувати спеціальні засоби для чищення паркету, які мають більш м'які складові, щоб зберегти захисний шар неушкодженим та зовнішній вигляд паркету був ідеальним.

Пофарбовані стіни

Час від часу ми всі стикаємось з проблемою плям на стінах, які дуже часто радять видаляти за допомогою мила. Однак, якщо у вас фарбовані стіни, тоді цього краще не робити. Такі засоби теж є досить агресивними для фарби, адже можуть видалити верхній захисний шар та зіпсувати текстуру, призводячи до появи подряпин, смуг або навіть стерти фарбу.

Рекомендується використовувати для чищення пофарбованих стін змочену у воді тканину з мікрофібри та обережно очистити ділянки стіни, де це необхідно.  

Чавунні сковороди та предмети з нержавіючої сталі

Чавунні сковороди та предмети з нержавіючої сталі краще не мити милом. Мило для посуду може впливати на покриття чавуну, змінюючи його структуру або взагалі сприятиме стиранню покриття. Це негативно позначитися на антипригарних властивостях сковорідки.

Фото: Freepik

Щодо предметів із нержавіючої сталі, мило також може залишати плями або розводи на їхній поверхні, але це не найголовніше. Важливо знати, що нержавіюча сталь досить пориста і з щілинок дуже складно добре вимити миючий засіб. Тому, експерти радять використовувати для миття такого посуду м'які губки та воду. Якщо забруднення дуже сильне, тоді можна відмочувати предмети в гарячій воді або кип'ятити з харчовою содою. Потім все добре змити та протерти посуд рушником насухо.

Якщо у вас ножі, але ви точно не знаєте з якого матеріалу вони зроблені, тоді теж варто бути обережним із їх очищенням. Піна від мила може впливати на металеві поверхні, зокрема на леза ножів, спричиняючи корозію або затуплення. Щоб очистити ножі безпечно, достатньо протерти їх вологою тканиною, а потім рушником насухо. Це допоможе уникнути потенційних проблем з металевими предметами під час миття.

Меблі зі шкіри

Шкіряні меблі також не рекомендується мити звичайним милом, оскільки воно може "підсушити" шкіряні вироби і вони почнуть тріскатись. Експерти рекомендують застосовувати спеціальні засоби для чищення шкіряних меблів, оскільки зазвичай вони місять у своєму складі гліцерин, який допомагає уникнути неприємних наслідків після миття. А для щоденного використання буде достотно протирати вироби сухою тканиною.

Гранітні та мармурові поверхні

Багато господинь віддають перевагу гранітним або мармуровим стільницям. Ці поверхні виглядають дуже стильно та мають хорошу міцність, однак очищати їх за допомогою мила не варто.

Тут йдеться про мило з агресивними хімічними складовими, які можуть пошкодити поверхню каменю. Звичайний мийний засіб може мати підвищений рівень pH, який не підходить для чищення граніту або мармуру, адже призводить до пошкодження каменю та утворення плям. Лужні мийні засоби вступають в реакцію з мінералами каменю, пошкоджуючи його поверхню та залишаючи сліди. Тому важливо використовувати нейтральні мийні засоби або спеціальні засоби для чищення каменю, які мають нейтральний рН та не зможуть завдати шкоди його структурі.

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