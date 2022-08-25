Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з міністром транспорту Великої Британії Ґрант Шеппс. Після цього вони підписали спільний план дій стосовно допомоги у відновленні транспортної мережі України, пошкодженої внаслідок воєнних дій. Згідно з ним, Велика Британія погодилася надавати експертизу від престижних британських приватних організацій. Також вона передасть Україні 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності населення і придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, співпрацюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Міністр транспорту Великої Британії також розповів про пакет підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який раніше анонсував прем’єр-міністр Великобританії на саміті G7. У рамках цього пакету придбають обладнання для ремонту мостів та облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

"У Сполученому Королівстві ми маємо найкращих транспортних експертів у світі, і якщо ми поділимось ними з Україною, це не тільки допоможе відновитися Україні, а й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі", – зазначив Ґрант Шеппс.

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