Космічна вантажівка Cargo Dragon успішно доставила на МКС майже 3 тонни продуктів та спецобладнання: фото

Про це повідомляє NASA.

Cargo Dragon доставив екіпажу МКС близько 3 тонн продовольства, обладнання та зразки для експериментів.

У NASA повідомляють, що зокрема космічний корабель транспортував астронавтам гризунів для вивчення скелетно-м'язової системи, комп'ютерне обладнання для поповнення орбітальної лабораторії, а також науковці розвернули в космосі дослідження з методів постачання ліків.





"Cargo Dragon пробуде на станції ще місяць, перш ніж із обладнанням станції та результатами досліджень мікрогравітації повернутися на Землю", - йдеться у повідомленні.

Один з астронавтів NASA показав у Twitter, як Cargo Dragon наближався до МКС, підписавши фото так: "Подивіться, що ми знайшли на задньому дворі цього ранку".



Нагадаємо, 21 грудня Cargo Dragon успішно запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 о 12:07 за київським часом. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

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