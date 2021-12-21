Компанія SpaceX запустила космічну вантажівку, яка доставить на МКС продукти та спецобладнання: відео

Про це у Twitter повідомляє NASA.

Cargo Dragon успішно запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 о 12:07 за київським часом. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Корабель відокремився від ракети-носія та самостійно дістанеться МКС у середу, 22 грудня, об 11:30 за київським часом.



Місія космічної вантажівки - доставити на МКС продукти харчування, обладнання та спеціальне приладдя.





У SpaceX додали, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився після запуску на плавучу платформу в Атлантиці. Це стало сотою успішною посадкою перших ступенів ракети Falcon 9.

