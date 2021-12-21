Перший туристичний екіпаж полетить у космос у лютому наступного року
28 лютого 2022 року NASA відправить на Міжнародну космічну станцію перший приватний екіпаж
Про це повідомляє NASA.
Запуск корабля Crew Dragon від SpaceX в рамках місії Axiom Mission 1 призначено на понеділок, 28 лютого 2022 року.
NASA зазначає, що відправка першої приватної місії на МКС - це важливий крок для агентства та його міжнародних партнерів.
У складі екіпажу зазначені американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, астронавт Майкл Лопес-Алегріа, канадський інвестор Марк Паті та колишній ізраїльський пілот-винищувач і бізнесмен Ейтан Стіббе.
Місія, під час якої екіпаж буде проводити наукові досліди, триватиме 10 днів.
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