Перший туристичний екіпаж полетить у космос у лютому наступного року

Про це повідомляє NASA.



Запуск корабля Crew Dragon від SpaceX в рамках місії Axiom Mission 1 призначено на понеділок, 28 лютого 2022 року.



NASA зазначає, що відправка першої приватної місії на МКС - це важливий крок для агентства та його міжнародних партнерів.



У складі екіпажу зазначені американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, астронавт Майкл Лопес-Алегріа, канадський інвестор Марк Паті та колишній ізраїльський пілот-винищувач і бізнесмен Ейтан Стіббе.



Місія, під час якої екіпаж буде проводити наукові досліди, триватиме 10 днів.



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