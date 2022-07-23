"Косоруки дов****би". Луценко показав, як росіяни поцілили по "секретному об'єкту"
Ексгенпрокурор Юрій Луценко показав наслідки артилерійського удару російських окупантів по позиціях його батальйону Тероборони, що перебуває зараз на Південному фронті
Відповідний допис разом з фото та відео з'явився на фейсбуці політика сьогодні, 23 липня 2022 року.
"В 4 ранку під вікно прилетіло 4 ракети. Цілились в американську гаубицю 777. А попали в залишки народного напою часів СРСР", - сказав Луценко, показавши етикетку від портвейну "777".
"Косоруки дов****би", - додав він на відео й наголосив, що Росія, вочевидь, цілила у "секретний об'єкт".
При цьому Луценка, за його словами, "врятував надувний матрац".
"Я його прикріпив до вікна. Він затримав усі скляні уламки", - сказав Юрій Луценко.
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