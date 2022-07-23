"Косоруки дов****би". Луценко показав, як росіяни поцілили по "секретному об'єкту"

Відповідний допис разом з фото та відео з'явився на фейсбуці політика сьогодні, 23 липня 2022 року.

"В 4 ранку під вікно прилетіло 4 ракети. Цілились в американську гаубицю 777. А попали в залишки народного напою часів СРСР", - сказав Луценко, показавши етикетку від портвейну "777".

"Косоруки дов****би", - додав він на відео й наголосив, що Росія, вочевидь, цілила у "секретний об'єкт".

При цьому Луценка, за його словами, "врятував надувний матрац".

"Я його прикріпив до вікна. Він затримав усі скляні уламки", - сказав Юрій Луценко.

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