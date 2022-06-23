"Ковід ніде не зник": в Україні щотижня фіксують близько тисячі хворих, - Немчінов

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов сказав в ефірі телемарафону.

"Ковід ніде не зник. Але вакцинація дає позитивні результати. Зараз фіксується на тиждень при дослідженні значно меншому, ніж до 24 лютого, від 1000 до 1200-1300 захворювань. Проводиться регулярна сегментація проб, які здають. Інших, крім Омікрону, штамів не виявлено. Вакцинація триває", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що днями відбулося засідання комісії ТЕБ та НС, на якій заслухали інформацію міністра охорони здоров’я про стан справ, адже через збройну агресію Росії не тільки коронавірус є проблемою. Виникла небезпека інших інфекційних хвороб.

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