"Ковідна амністія": як працюватиме механізм та кого стосуватиметься
МОЗ працює над механізмом "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений COVID-сертифікат про вакцинацію
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
Він зазначив, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату треба розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.
"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підробний сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підробний документ, щоб далі справа розглядалася в суді", - наголосив Ляшко.
За його словами, наразі варіанти застосування "ковідної амністії" в процесі розробки, але запропонований МВС та Мін'юсту варіант не передбачає анонімності.
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