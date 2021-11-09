"Ковідна амністія": як працюватиме механізм та кого стосуватиметься

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Він зазначив, щоб отримати щеплення від коронавірусу, власнику підробленого COVID-сертифікату треба розповісти своєму сімейному лікарю, де він його придбав.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат. Щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили про підробний сертифікат, повідомили, де його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить в Нацполіцію про контакти того, хто виписав підробний документ, щоб далі справа розглядалася в суді", - наголосив Ляшко.

За його словами, наразі варіанти застосування "ковідної амністії" в процесі розробки, але запропонований МВС та Мін'юсту варіант не передбачає анонімності.

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