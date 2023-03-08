Ковідний гачок для Китаю
Американці знайшли радикальний спосіб запобігти втручанню КНР у війну на боці РФ
Знаєте, це досить незвичне оголошення для американських посадових осіб такого рівня: "розслідування вказує, що коронавірус походить із лабораторії в Ухані, але це не остаточно".
Ми всі уявляємо, яку скриньку Пандори відкриє остаточний висновок такого роду з точки зору всіх можливих видів позовів проти Китаю. І юрисдикції можуть бути дуже різні й неочікувані. Тут йому ніяких трильйонів не вистачить, щоб розрахуватися. Але для чого оголошувати це "попередньо"?
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Американці технічно підвісили китайців на гачку — аби ті були чемними хлопчиками. Бо інакше на них чекають не просто санкції й уповільнення темпів зростання економіки, а повний фінансовий крах
Я думаю, американці знайшли радикальний спосіб запобігти втручанню КНР у війну на боці РФ. І технічно підвісили китайців на гачку — аби ті були чемними хлопчиками. Бо інакше на них чекають не просто санкції й уповільнення темпів зростання економіки, а повний фінансовий крах.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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