"В Пєкінє очєнь мрачная погода..."
На китайські 12 пунктів про мир Штати відповіли зразу 12-ма останніми китайськими попередженнями
Китай найбільший вигодонабувач у російсько-українській війні.
По-перше: Піднебесній вигідно, щоб США і Європа поглибше зав’язли у війні й подовше тут все мурижилося.
Саме тому — заклики до перемир’я тут і зараз — це китайський КВН. Бо ясно, що цього не станеться, і викликає тільки дружній ржач усіх вмєняємих.
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По-друге: заява Китаю про неприпустимість застосування ядерної зброї — сигнал Росії : воюйте довго і вперто. Ми подумки з вами.
Заява Китаю про неприпустимість застосування ядерної зброї — сигнал Росії : воюйте довго і вперто. Ми подумки з вами
По-третє: можна задешево брати російські нафту, газ, деревину тощо. І берегти свою економіку, яка зараз має проблеми.
Ну і по-четверте: можна впарювати воюючій Росії товари. Як ось, наприклад — 150 тисяч комплектів термобілизни. Або товари подвійного призначення.
А може б і боєприпаси чи військові компоненти до них, як от порох.
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І тут вранці читаю наїзд Саллівана на китайців. Ну добре б Блінкен. Він відомий і давній яструб.
Але ж мирний житель Салліван?
На китайські 12 пунктів про мир Штати відповіли зразу 12-ма останніми китайськими попередженнями
У дипломатичних розмовах з Китаєм, — заявив Салліван, - "США не просто висловлюють прямі погрози. Ми просто викладаємо і ставки, і наслідки, і те, як будуть розвиватися події. І ми робимо це чітко і конкретно за зачиненими дверима".
На китайські 12 пунктів про мир Штати відповіли зразу 12-ма останніми китайськими попередженнями.
І тепер, як співав колись Владімір Висоцький: "В Пєкінє очєнь мрачная погода...".
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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