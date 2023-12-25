Кожен льотчик з РФ має зробити вибір, наша ППО ставатиме сильнішою: Зеленський про збиття літаків

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За словами президента, у вечір перед Різдвом, українські воїни збили майже 30 "шахедів", кілька ракет і ще два російські військові літаки, а загалом, збито пʼять літаків Су-34 за тиждень перед Різдвом.

"І це дуже сильно!" - наголосив Зеленський, додавши, що такий результат дають усі, хто в наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ.

"Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", - резюмував Зеленський.