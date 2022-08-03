Кожен населений пункт Донеччини важливий для блокування просування армії РФ, - військовий експерт Коваленко
Максимальне використання кожного населеного пункту на Донбасі для блокування просування ворога є невід'ємною частиною тактики Збройних сил України
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Якщо ми кажемо про захоплення будь-якого населеного пункту (у Донецькій області, - ред.), майже кожен з них - дуже важливий як об'єкт для здійснення блокування просування російських окупаційних військ. Якщо використовується тактика і стратегія оборонної війни, а саме її використовують ЗСУ, то максимальне використання кожної можливості для блокування просування ворога є невід'ємною частиною саме такої тактики", - зазначив він.
На думку експерта, вже не йде мова про те, що Піски мають якесь логістичне та тактичне значення.
"В першу чергу, це об'єкт для здійснення контрнаступальних дій, тобто блокування просування. Це стосується не лише Пісок, а майже кожного населеного пункту. Він важливий тим, що за рахунок утримання цього населеного пункту блокується наступальна ініціатива російських військ. Через це казати про те, що Авдіївку окупують, не можна, бо цей елемент блокування заважає тактичним маневрам окупантів", - підсумував Коваленко.
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