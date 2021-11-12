Кожен п’ятий дорослий укранець повністю вакцинований від коронавірусу, - МОЗ
Заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич заявила, що у середньому кожен п’ятий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу
Про це вона повідомила на брифінгу у п’ятницю, 12 листопада.
“Понад 270 тис. - стільки щеплень зробили медики протягом останньої доби. Усього майже 12 млн українців отримали повний курс вакцини від COVID-19, та ще більше 8 млн щепилися поки лише один раз”, - зазначила Карневич.
Вона додала, що у середньому кожен п’ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби.
- Нагадаємо, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 24 058 випадків захворювання на COVID-19, одужали - 21941 осіб, померли 750 людей.
- У четвер, 11 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що міністерство має намір розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації. Серед них, зокрема, працівники медичних закладів та органів місцевого самоврядування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.73Продаж 30.15
- Актуальне
- Важливе