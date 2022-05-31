Кожна проблема Європи має російський слід, - дипломат Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний висловив думку, що кожна проблема країн Європи має російський слід
Політик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Європа демократична, але ще довго буде хворіти на інфекції, прищеплені Радянським союзом та сучасною імперською Росією. Адже там, де ми бачимо проблеми в демократичній Європі, обовʼязково знайдемо російський слід. Чи це слід корупційний - гроші, чи це слід російських вуглеводнів. Оскільки в Росії все спрямовано на імперську політику. Продають вугілля - шукайте імперські мрії Кремля; продають нафту й газ - шукайте імперські плани Кремля; будують нафтопровід - всі думають, що це тільки бізнес, а насправді це технологічна розвідка й імперські плани", - зазначив Безсмертний.
Дипломат додав, що інфікування Європи Кремлем ще довго буде мати наслідки, але європейські країни все одно повертаються до демократичних цінностей.
"Інфекції, якими була заражена особливо Центральна Європа в часи Варшавського договору, в період правління Сталіна, Брєжнєва й Путіна, ще довго будуть мати наслідки. Але сила Європи в тому, що вона знаходить у собі мужність повертатися до демократичних цінностей. Так, демократія, як казав ще Вінстон Черчилль, - це недобре, але нічого немає кращого. Тому краще жити у складних демократичних процедурах і їх дотримуватися. Необхідно робити все, щоб інфікування кремлівською заразою зменшувалося", - зауважив Роман Безсмертний.
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