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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський

Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський

22 квітня, 2023 субота
21:28
Економіка Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо запроваджувати жорсткі санкції проти Росії

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, жорсткіші санкції означатимуть швидше закінчення війни.

"Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - йдеться у відеозверненні.

  • Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу.
  • 22 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Російської Федерації, зокрема до списку потрапили бізнесмени, Росбанк та Центрвиборчком.
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Україна
Росія
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Війна з Росією
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