Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, жорсткіші санкції означатимуть швидше закінчення війни.

"Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - йдеться у відеозверненні.