Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо запроваджувати жорсткі санкції проти Росії
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, і зокрема – щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дозволяє обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору", - сказав Володимир Зеленський.
За словами президента, жорсткіші санкції означатимуть швидше закінчення війни.
"Відповідно, що жорсткіше санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста та всіх пов’язаних з нею осіб, проти всієї російської економіки війни – то швидше буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - йдеться у відеозверненні.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу.
- 22 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Російської Федерації, зокрема до списку потрапили бізнесмени, Росбанк та Центрвиборчком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе