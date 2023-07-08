"Кожне прізвище - це історія відваги": Зеленський присвоїв звання Герой України 49 військовим
Президент України Володимир Зеленський 8 липня підписав укази про присвоєння звання Героя України 49 військовослужбовцям
Про це Володимир зеленський написав у telegram.
"Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України", - йдеться у повідомленні.
Також президент висловив вдячність героям та сімʼям, які виховали таких воїнів для нашої держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - йдеться у кожному указі.
- Президент Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, вшанував пам'ять українських героїв на острові Зміїному.
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