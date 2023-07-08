Про це Володимир зеленський написав у telegram.

"Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України", - йдеться у повідомленні.

Також президент висловив вдячність героям та сімʼям, які виховали таких воїнів для нашої держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - йдеться у кожному указі.