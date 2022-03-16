Кожного дня ми знищуємо великі обʼєми сил і засобів російських окупантів, – Костенко про ситуацію на Миколаївщині 

Нардеп зробив це в етері Еспресо.TV.



"Ворог відкинутий на далеку відстань від Миколаєва – мінімум на 20 км. Але російські окупанти все одно обстрілюють цивільні обʼєкти і бʼють по інфраструктурі міста. Учора зі сторони Миколаєва були відправлені “подарунки” ворогу, який намагається втримати Херсонську територію. Учора був уражений аеродром у Чорнобаївці, де було знищено бл 20 гелікоптерів, багато техніки та особового складу противника", – зазначив Костенко.



Нардеп також додав, що силами ЗСУ і ТрО було знищено декілька мостів, аби ускладнити пересування ворога і не підпускати окупантів до Миколаєва.



"Кожного дня ми знищуємо великі обʼєми сил і засобів противника, великі колони. І невідомо, чи точно через 10 днів у російських окупантів не буде можливості наступати. Але ми уже збили їм бажання наступати – проактивних дій з боку російських окупантів немає. На деяких ділянках вони окопуються і переходять до оборони, тобто уже не можуть вести наступальних дій", – зауважив Костенко.

16 березня на Півдні України зенітні ракетні війська збили російські винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині.