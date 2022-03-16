На Півдні України ЗСУ знищили два російські Су-30, - Командування ПС ЗСУ
16 березня на Півдні України зенітні ракетні війська збили російські винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині
Про це заявило Командування ПС ЗСУ.
"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області", - ідеться в повідомленні.
Літаки ліквідував зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь". Пілоти катапультувалися та разом із винищувачами впали в Чорне море.
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