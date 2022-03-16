На Півдні України ЗСУ знищили два російські Су-30, - Командування ПС ЗСУ

Про це заявило Командування ПС ЗСУ.



"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області", - ідеться в повідомленні.



Літаки ліквідував зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь". Пілоти катапультувалися та разом із винищувачами впали в Чорне море.



Нагадаємо, 26 лютого в акваторії Чорного моря українська зенітна ракета знищила Су-30см окупантів.

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