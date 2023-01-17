Кожного дня Рівненщина більш боєздатна, - очільник ОВА Коваль
Кожного дня Рівненська область більш боєздатна, ніж попереднього дня - у регіоні велика кількість ешелонованої оборони
Про це в ефірі Еспресо заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"328-ий день ми чуємо про загрозу з Півночі. Ми взяли собі за стратегію поведінки кожного дня нарощувати обороноздатність. Кордон непорушний. Всі сектори безпеки на місці. Кожного дня область більш боєздатна, ніж попереднього дня. Це стосується і постачання зброї, і нарощування фортифікаційних споруд", - зазначив він.
Коваль додав, що місцеве населення є "паралельною армією".
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"Спокійний за місцеве населення, за регіон в цілому. Згуртованість і єдність продовжується, моральний дух - хороший. Чекає окупантів дуже негостинна зустріч, якщо вони прийдуть з нехорошими намірами. По-перше, це величезна замінована територія. Це дорога смерті. Той ландшафт, та природа, яка зараз сприяє саме обороні - розлиті річки. Та кількість ешелонованої оборони, яка є від півночі до Варшавської траси, величезна", - підсумував очільник ОВА.
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