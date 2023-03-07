Кожного дня в Бахмуті відбиваємо божевільну кількість штурмів, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що ЗСУ тримають позиції на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Кожного дня ми намагаємось утримувати позиції, відбивати божевільну кількість штурмів та атак з боку ворога. Бійці ЗСУ постійно перебувають під артилерійськими й авіаційними обстрілами. Складна ситуація залишається на лівому фланзі, тобто на північ від Бахмута. Ситуація критична, але контрольована", - зауважив Жорін.
Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що ЗСУ утримують можливість сполучення з Бахмутом.
"Заїхати й виїхати з міста можна, підвезти боєкомплект можна, евакуювати поранених з міста також можна. Виконуємо наказ утримувати позиції в Бахмуті та навколо нього", - наголосив Жорін.
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