Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Кожного дня ми намагаємось утримувати позиції, відбивати божевільну кількість штурмів та атак з боку ворога. Бійці ЗСУ постійно перебувають під артилерійськими й авіаційними обстрілами. Складна ситуація залишається на лівому фланзі, тобто на північ від Бахмута. Ситуація критична, але контрольована", - зауважив Жорін.

Екскомандир полку "Азов" підкреслив, що ЗСУ утримують можливість сполучення з Бахмутом.

"Заїхати й виїхати з міста можна, підвезти боєкомплект можна, евакуювати поранених з міста також можна. Виконуємо наказ утримувати позиції в Бахмуті та навколо нього", - наголосив Жорін.