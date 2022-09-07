Країни Балтії домовились суттєво обмежити в’їзд росіян з шенгенськими візами, – глава МЗС Латвії
Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи
Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс.
"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", - розповів латвійський дипломат у своєму Twitter.
За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.
- 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян. Міністри також погодились, що країни-сусідки РФ можуть вживати індивідуальні кроки для обмеження в’їзду росіян.
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