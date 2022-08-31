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ЄС зупинить угоду про спрощення візового режиму з РФ і подумає, що робити з мільйонами чинних віз

31 серпня, 2022 середа
17:09
Світ Жозеп Боррель

Міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Дотепер угода була частково призупинена для деяких груп людей, чиновників, підприємців. Тепер - повна зупинка", - сказав він.

За його словами, зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме "візовому шопінгу" росіян.

Боррель додав, що у ЄС є спільне розуміння того, що шенгенські візи потрібно і надалі видавати росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей.

"Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, ми не хочемо відрізати себе від російського громадянського суспільства", - пояснив Боррель.

За словами дипломата, серед держав ЄС також є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. Тому міністри доручили розібратися з цим питанням Європейській комісії.

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Новини
Росія
ЄС
Жозеп Боррель
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