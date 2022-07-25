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Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями, - Орбан потрапив у скандал

25 липня, 2022 понедiлок
06:53
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через націоналістичні заяви, виступивши проти змішання європейських і неєвропейських рас

Про це повідомляє The Guardian.

"Угорці - не змішана раса. Ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями", - заявив Орбан.

Такі слова угорського політика викликали масове обурення опозиційних партій та низки європейських політиків.

Варто відзначити, що Орбан вже раніше робив подібні заяви.

Довідка: Прем'єр-міністр Угорщини є одним з поплічників президента Росії Володимира Путіна, яки неодноразово намагався просувати ідеї "русского мира" в Європі й усіляко намагався протистояти впровадженню антиросійських санкцій.

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ЄС
Європа
Угорщина
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