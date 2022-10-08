Країни ЄС заповнили свої газосховища на понад 90%
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що газосховища ЄС заповнені на 90% напередодні зими
Про це вона заявила, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".
"Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні 7 місяців, можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС. Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, це дуже добре", - сказала вона.
Зараз, за словами фон дер Ляєн, ЄС створив "першу лінію захисту" свого ринку і тепер настав час обговорити, як можна обмежити піки цін на енергоносії.
- Нагадаємо, у ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу. Таку ідею запропонували Польща, Італія, Бельгія та Греція.
- Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе