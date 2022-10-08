Країни ЄС заповнили свої газосховища на понад 90%

Про це вона заявила, прибувши на саміт лідерів ЄС у Празі у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Ціни на енергоносії стрімко зростають. Але якщо поглянути на останні 7 місяців, можна побачити, що Росія навмисне та систематично обмежувала поставки до ЄС. Та ми спромоглися компенсувати це. Ми заповнили наші сховища до 90%, це дуже добре", - сказала вона.

Зараз, за словами фон дер Ляєн, ЄС створив "першу лінію захисту" свого ринку і тепер настав час обговорити, як можна обмежити піки цін на енергоносії.

Нагадаємо, у ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу. Таку ідею запропонували Польща, Італія, Бельгія та Греція.

Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні.

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