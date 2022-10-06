У ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу, - Reuters
Польща, Італія, Бельгія та Греція підготували пропозицію для Європейського Союзу щодо запровадження "динамічного цінового коридору" на газ, намагаючись знизити високі ціни на енергоносії та стрімко зростаючу інфляцію
Про це пише Reuters, посилаючись на відповідний документ.
Лідери країн ЄС на зустрічі в Празі в п'ятницю обговорять, чи варто обмежувати ціни на газ і якщо так, то яким чином. Брюссель розглядає цю ідею, але ще не зробив офіційної пропозиції - а тим часом деякі країни підготували свої власні.
"Коридор буде застосовуватися до всіх гуртових операцій, не обмежуючись імпортом з конкретних юрисдикцій і не обмежуючись конкретним використанням природного газу", - йдеться в документі, що описує запропонований ціновий "коридор" - діапазон, який визначається ринковою ціною і є нижчим за неї.
У документі, який було передано іншим країнам ЄС, пропонується встановити ціновий коридор на рівні, який є достатньо високим, щоб дозволити газовому ринку функціонувати, і достатньо гнучким, щоб забезпечити європейським країнам можливість залучати постачання зі світових газових ринків, які є конкурентними за ціною.
У разі необхідності, це може означати дозвіл на операції з газом за цінами, що перевищують коридор.
"Він повинен діяти як автоматичний вимикач і стримувати спекуляції. Він не має на меті утримувати ціни на штучно низькому рівні", - йдеться у документі, додаючи, що він також має застосовуватися до довгострокових контрактів, ціна яких прив'язана до існуючих цінових орієнтирів на газ.
- Нагадаємо, 4 жовтня посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, у пакет включено граничну ціну на нафту.
-
Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні. Він планує "переконати інших європейців" у необхідності обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.15
Купівля 40.15Продаж 41.06
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе