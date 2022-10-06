У ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу, - Reuters

Про це пише Reuters, посилаючись на відповідний документ.

Лідери країн ЄС на зустрічі в Празі в п'ятницю обговорять, чи варто обмежувати ціни на газ і якщо так, то яким чином. Брюссель розглядає цю ідею, але ще не зробив офіційної пропозиції - а тим часом деякі країни підготували свої власні.

"Коридор буде застосовуватися до всіх гуртових операцій, не обмежуючись імпортом з конкретних юрисдикцій і не обмежуючись конкретним використанням природного газу", - йдеться в документі, що описує запропонований ціновий "коридор" - діапазон, який визначається ринковою ціною і є нижчим за неї.

У документі, який було передано іншим країнам ЄС, пропонується встановити ціновий коридор на рівні, який є достатньо високим, щоб дозволити газовому ринку функціонувати, і достатньо гнучким, щоб забезпечити європейським країнам можливість залучати постачання зі світових газових ринків, які є конкурентними за ціною.

У разі необхідності, це може означати дозвіл на операції з газом за цінами, що перевищують коридор.

"Він повинен діяти як автоматичний вимикач і стримувати спекуляції. Він не має на меті утримувати ціни на штучно низькому рівні", - йдеться у документі, додаючи, що він також має застосовуватися до довгострокових контрактів, ціна яких прив'язана до існуючих цінових орієнтирів на газ.

Нагадаємо, 4 жовтня посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, у пакет включено граничну ціну на нафту.

Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні. Він планує "переконати інших європейців" у необхідності обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії.

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