"Країни G7 і НАТО завжди знали, що це буде тривалий процес": прем'єр Канади про контрнаступ ЗСУ

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - відповів Трюдо на запитання про те, як просувається контрнаступ в Україні.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що, судячи з розмов серед країн-членів G7 і НАТО, вони готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно.

"Адже ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - додав він.