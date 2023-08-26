"Країни G7 і НАТО завжди знали, що це буде тривалий процес": прем'єр Канади про контрнаступ ЗСУ
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери країн Великої сімки і Альянсу завжди знали, що війна в Україні може затягнутися. Попри це, вони готові підтримувати країну стільки, скільки це буде потрібно
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - відповів Трюдо на запитання про те, як просувається контрнаступ в Україні.
При цьому прем'єр-міністр зазначив, що, судячи з розмов серед країн-членів G7 і НАТО, вони готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно.
"Адже ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - додав він.
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