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"Країни G7 і НАТО завжди знали, що це буде тривалий процес": прем'єр Канади про контрнаступ ЗСУ

26 серпня, 2023 субота
18:04
Світ Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери країн Великої сімки і Альянсу завжди знали, що війна в Україні може затягнутися. Попри це, вони готові підтримувати країну стільки, скільки це буде потрібно

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - відповів Трюдо на запитання про те, як просувається контрнаступ в Україні.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що, судячи з розмов серед країн-членів G7 і НАТО, вони готові до війни, яка триватиме стільки, скільки потрібно.

"Адже ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - додав він.

  • На саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову підтримку України на суму $541 млн.
  • 25 серпня Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки
Україна
Канада
ЗСУ
G7
Війна з Росією
Джастін Трюдо
НАТО
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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