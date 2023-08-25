Україна розпочала переговори з Канадою про угоду щодо безпекових гарантій

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у telegram.

За його словами, перший раунд переговорів провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

Канада стала третьою після США та Великої Британії країною G7, з якою Україна почала відповідні переговори.

"Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО", - написав Єрмак.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

Станом на 18 серпня вже 25 країн доєдналися до декларації G7.