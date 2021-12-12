Країни G7 підготували заяву із попередженням про наслідки агресії РФ проти України, - Reuters
Країни Великої сімки попередили Росії про серйозну ціну нової військової агресії проти України
Текст заяви, яку підготували країни Великої сімки оприлюднила агенція Reuters.
Країни G7 планують схвалити відповідне комюніке за підсумками дводенної зустрічі міністрів іноземних справ в Ліверпулі (Велика Британія).
"У Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в заяві.
Країни G7 також закликали РФ до деескалації напруженості в Україні.
"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє", - наголосили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Канади та представник ЄС.
- Нагадаємо, 11 грудня держави-члени "великої сімки" закликали Росію та Україну повернутися за стіл переговорів у "нормандському форматі".
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