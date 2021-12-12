Країни G7 підготували заяву із попередженням про наслідки агресії РФ проти України, - Reuters

Текст заяви, яку підготували країни Великої сімки оприлюднила агенція Reuters.

Країни G7 планують схвалити відповідне комюніке за підсумками дводенної зустрічі міністрів іноземних справ в Ліверпулі (Велика Британія).

"У Росії не повинно бути сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме масштабні наслідки і серйозну ціну", - йдеться в заяві.

Країни G7 також закликали РФ до деескалації напруженості в Україні.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє", - наголосили міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Канади та представник ЄС.