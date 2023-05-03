Країни G7 та Євросоюзу обговорять запровадження заборони на транзит товарів через Росію, - Bloomberg
Союзники України готують новий пакет санкцій проти Росії, ключова мета якого — усунути недоліки в уже затверджених санкціях і запобігти можливості обходу обмежень
Про це інформує Bloomberg.
Серед пропозицій, озвучених представникам ЄС, у тому числі заборона на транзит товарів через територію РФ. Також було запропоновано запровадити обмежувальні заходи проти суден, які відключають свої навігаційні системи. Крім того, до нового пакету санкцій можуть увійти близько 30 фізичних осіб, пов'язаних із Росією.
За словами джерела агентства, США, Японія та Канада готують власні санкційні пакети. Канада, зокрема, може анонсувати обмеження щодо депортації українських дітей до Росії, а також санкції проти російської оборонної промисловості.
Раніше Bloomberg повідомляв, що влада США має намір винести на саміт G7 пропозицію про введення ембарго на експорт практично будь-яких товарів до Росії. Передбачалося, що до списку винятків потраплять лише ліки та продукти харчування. Але, за даними джерел Financial Times, на підготовчій зустрічі до саміту G7 представники ЄС і Японії назвали подібну міру неможливою.
- Міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли й надалі виступати єдиним фронтом проти агресивної війни Росії в Україні та заявили про відданість посиленню й застосуванню жорстких санкцій проти РФ.
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