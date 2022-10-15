Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт та екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України Іван Якубець.

"Треба політичне рішення з цього питання. Не допустити, щоб РФ могла закупити ці 2,4 тис. дронів в Ірані. Іран іх випускає разом з іншими країнами - це Сирія, є відомості щодо Таджикистану", - сказав він.

На думку Якубця, треба прийняти заходи, щоб шляхи отримання комплектуючих були перекриті.

"Можна завдати і превентивного удару силами НАТО. "Шахіди" використовують не як військовий засіб, а як засіб терору проти мирних громадян. Це передбачає можливість удару по заводу, який виробляє такі засоби. Такий механізм використовували проти Сирії. Таким чином, ми можемо зменшити шкоду від цих безпілотників", - підсумував військовий.