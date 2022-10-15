Країни НАТО можуть завдати превентивного удару по заводу з виробництва іранських дронів, - екскомандувач десантно-штурмових військ Якубець
НАТО може завдати превентивного удару по заводу з виробництва дронів-камікадзе з Ірану, адже вони використовуються як засоби терору проти мирних людей
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт та екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України Іван Якубець.
"Треба політичне рішення з цього питання. Не допустити, щоб РФ могла закупити ці 2,4 тис. дронів в Ірані. Іран іх випускає разом з іншими країнами - це Сирія, є відомості щодо Таджикистану", - сказав він.
На думку Якубця, треба прийняти заходи, щоб шляхи отримання комплектуючих були перекриті.
"Можна завдати і превентивного удару силами НАТО. "Шахіди" використовують не як військовий засіб, а як засіб терору проти мирних громадян. Це передбачає можливість удару по заводу, який виробляє такі засоби. Такий механізм використовували проти Сирії. Таким чином, ми можемо зменшити шкоду від цих безпілотників", - підсумував військовий.
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