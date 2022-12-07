Про це інформує американська медіаорганізація Politico з посиланням на п'ять західних чиновників.

"Країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися з гроша, який раніше використовувався для підтримки афганських сил безпеки, для надання підтримки Україні в найближчі тижні. Гроші, відомі як Трастовий фонд національної армії Афганістану, підтримали обладнання та навчання військ", - пише видання.

Західні чиновники заявили, що Київ попросив НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з 3,4 мільярда доларів, аби підтримати зусилля у боротьбі з РФ.

"Поштовх до перерозподілу афганських коштів здебільшого не викликає суперечок в Альянсі, але відбувається в той час, як окремі країни стикаються зі висхідною напругою щодо того, скільки фінансування надати Україні, особливо через те, що висока інфляція та зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, викликають занепокоєння щодо рецесії", - наголошують у відомстві.

Один з довірених Politico держслужбовців розповів, що НАТО обговорювали можливість використання фінансів з трастового фонду Афганістану для України понад місяць тому, ще під час жовтневої зустрічі в Брюсселі.

Фонд був заморожений, альянс працював над тим, щоб розробити механізм повернення грошей окремим країнам або переміщення їх в інше місце, проте кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати гроші.

Напередодні стало відомо, що США надали Україні понад 900 тис. 155-мм снарядів.

6 грудня заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко взяв участь у засіданні Комітету НАТО з питань партнерств і кооперативної безпеки, що відбулось у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Також 6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

Сполучені Штати підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначають, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

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