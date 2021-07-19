Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти
Основні нафтовидобувні країни досягли угоди про збільшення видобутку, поклавши край суперечкам, під час яких світові ціни на нафту досягли найвищих значень за шість останніх років
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За угодою, підписаною 18 липня, країни, що входять в групу ОПЕК+, зобов’язалися починаючи з серпня збільшити видобуток нафти на 400 000 барелів щодня.
Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати знайшли компромісне рішення щодо своїх обсягів видобутку. Це відкрило можливості для багатосторонньої угоди.
Група ОПЕК+ минулого року скоротила видобуток нафти на 10 мільйонів барелів на добу в зв’язку зі зниженням попиту через пандемію.
- ОПЕК останнім часом вже наростив видобуток на 2,2 мільйона барелів на добу через пожвавлення світової економіки. Однак це не зупинило зростання цін. Ціни на нафту в США досягли 77 доларів за барель – це найвища ціна з 2014 року.
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