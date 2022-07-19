Краща тенісистка Росії зробила камінг-аут якраз в день, коли в держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону ЛГБТ-пропоганди

Перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна здійснила камінг-аут саме в день, коли в думі з'явився законопроект про повну заборону "пропаганди гомосексуалізму"

Про це повідомляє sports.ru.

"Довго жити у шафі складно і не має сенсу. Постійно буде в тебе в голові крутитись, доки не скажеш. Зрозуміло, що кожен сам вибирає, як відкритися і наскільки", - заявила Касаткіна.

Вона наголосила, що ніхто не обирає своєї орієнтації — адже тоді всі були б натуралами, особливо в Росії.

Відзначимо, що Касаткіна свою заяву зробила якраз у день, коли в держдуму РФ внесли законопроект щодо повної заборони пропаганди "нетрадиційних сексуальних відносин".

На цей відвертий вчинок російської тенісистки уже відреагував депутат держдуми Роман Терюшков:

"У Росії це в жодному разі не можна підтримувати та заохочувати! Потрібно це викорінювати та жити зі своєю культурою. Нехай так живе Європа та Америка… У нас спортсмени завжди, починаючи з радянської Росії, були ідолами для наслідування. А Касаткіна не найкращий приклад для наслідування".

Раніше на схожий крок наважилась і одна з найбільших зірок російського футболу – Надія Карпова.

Відзначимо, що 25-річна Дар'я Касаткіна посідає 12-е місце у рейтингу WTA і вважається найкращою російською тенісисткою останніх років. Вона відкрито говорить не лише про свою орієнтацію, але і про те, що виступає проти війни в Україні:

"Якби ми могли хоч щось, блін, зробити, щоб це зупинити. Хоч, *****, частки відсотка… Саме щоб зупинити, не щоб вплинути на думки людей ще щось. Саме зупинити. Блін, без роздумів, я зробила б все, що від мене залежить. Але, на жаль, ну це неможливо".

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