2665 днів Україна не купує російський газ.

До цього, понад 20 років поспіль, Росія контролювала Україну через газову трубу.

І ось Майдан, Революція Гідності, нова влада і призначення Коболєва в Нафтогаз.

Коболєв руйнує тіньові схеми. Нафтогаз перестає годувати клани. І, людоньки!! Що ж це коїться??? Замість мільярдних збитків, Нафтогаз одразу ж починає генерувати багатомільярдні прибутки у бюджет України! Стає найбільшим платником податків у країні.

За одне це Коболєв вартий пам'ятника і звання Героя України. Але це було не все.

Команда Коболєва проводить перемовини з низкою європейських газотрейдерів і в зиму 2015-16 Україна, вперше в історії, входить без російського газу. Зараз йде 2665-й день, як ми не купуємо газ в агресора.

Команда Коболєва проводить перемовини з низкою європейських газотрейдерів і в зиму 2015-16 Україна, вперше в історії, входить без російського газу. Зараз йде 2665-й день, як ми не купуємо газ в агресора

За це теж можна було б пам'ятник, але це ще не все.

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Залишившись без важелів впливу на Україну, Росія використовує зрадницький контракт на постачання газу, який підписала Юлія Тимошенко. Контракт Юлі дає підстави Газпрому вимагати від України 80 млрд доларів. Це купа грошей. Програш цього позову став би для України катастрофою.

Команда Коболєва не просто відбиває атаку на 80 млрд у Стокгольмському арбітражі, а змушує Росію виплатити Україні 2,9 млрд доларів.

Команда Коболєва не просто відбиває атаку на 80 млрд у Стокгольмському арбітражі, а змушує Росію виплатити Україні 2,9 млрд доларів

Що там по Коболєву? Він народний герой, спитаєте ви? Пам'ятник поставили таки? Його прізвище внесене в підручники історії, як взірець добросовісного держслужбовця? Присвоєно звання Герой України?

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Ніт. Спочатку клани, що втратили свій чорний нал з Нафтогазу, нацькували на Коболєва продажні ЗМІ й половина населення України ненавидить його за високу зарплату.

А тепер Коболєв сяде за ґрати. Бо нєх*й вий*буватися. Крав би, як всі, був би уважаєма людина.

Це був короткий нарис про Україну, реформи та мотивацію наступних поколінь чиновників щось реформувати, маючи приклад Коболєва. Який мав би стати героєм. Десь в іншій країні, де ефективних урядовців цінують. А у нас сяде за ґрати.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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