Кравчук: Нового спікера Ради можуть призначити 7 жовтня

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, головним кандидатом на посаду нового спікера парламенту є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віцеспікера.

У свою чергу, Олександр Корнієнко може зайняти посаду віцеспікера Ради після призначення Стефанчука.



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"Так, для нас це основні кандидати. Ну може ще хтось висуне свої кандидатури", - розповіла Кравчук.

На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, вона зазначила: "Так, ми би хотіли сьогодні".

Як відомо, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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