Кравчук: Нового спікера Ради можуть призначити 7 жовтня
Фракція "Слуга народу" виступає за призначення нового спікера ВР 7 жовтня
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, головним кандидатом на посаду нового спікера парламенту є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віцеспікера.
У свою чергу, Олександр Корнієнко може зайняти посаду віцеспікера Ради після призначення Стефанчука.
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"Так, для нас це основні кандидати. Ну може ще хтось висуне свої кандидатури", - розповіла Кравчук.
На питання про те, чи сьогодні буде голосування за їх призначення, вона зазначила: "Так, ми би хотіли сьогодні".
- Як відомо, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.
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