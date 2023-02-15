Крем-брюле. Рецепт приготування
Крем-брюле – один з найвідоміших французьких десертів. Заварний крем, карамельна скоринка, ммм… Смакота для ласунів! Готують і подають знаменитий десерт у фаянсових чи керамічних креманках
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції):
- 70 г коричневого цукру
- 4 яєчні жовтки
- ваніль у стручках - 1 шт.
- 500 мл вершків (33%–35%)
Рецепт приготування:
Що нам знадобиться?
- Каструля-соусниця (на 1 л)
- Міксер
- Сито
- Глибоке деко для всіх креманок
- Жароміцні форми-креманки (ємність по 150 мл)
- Фломбер (газовий кулінарний паяльник)
Починаємо готувати крем-брюле:
- Розігріваємо духовку (до 170 °C)
- Вершки та ваніль кладемо в соусницю
- Розігріваємо їх, не доводячи до кипіння
- Відокремлюємо жовтки від білків
- Викладаємо жовтки в чашу міксера
- З'єднуємо в міксері жовтки з цукром (не надто старанно)
- Прогріті вершки частково додаємо в чашу міксера і легенько збиваємо
- Вливаємо решту вершків
- Змішуємо
- Проціджуємо через сито
- Кипятимо воду в чайнику
- Розливаємо крем у креманки і ставимо їх на деко
- Ложкою розгладжуємо поверхню крему від бульбашок
- У деко наливаємо окріп (до половини висоти керманок)
- Кладемо деко у прогріту духовку
- Запікаємо крем-брюле до 40 хв.
- Готовий крем має здатність коливатися як желе (перевіряємо)
- Знімаємо наші креманки з дека та кладемо їх у холодильник (не менше 4 год.)
- Виймаємо креманки з холодильника
- Посипаємо десерт коричневим цукром.
- Фломбуємо
- Крем-брюле бажано прикрасити ягодами й листочками м'яти
Смачного!
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