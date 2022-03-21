Кремінна на Луганщині залишилася без світла внаслідок ворожих авіаударів

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Через пошкодження високовольтної лінії електропередачі в районі Лисичанська місто Кремінна повністю опинилася без світла", - пише він.



За попередньої інформацією, фахівцями області ведуться ремонтні роботи для відновлення електропередачі, але з міркувань безпеки встановити точний термін закінчення робіт неможливо.

Відомо, що станом на 12:00 21.03.2022 року повністю без електропостачання залишаються 26 населених пунктів на Луганщині.

Ще 11 міст знеструмлені частково.

За словами Луганської ОДА, наразі без світла 105 364 споживача.

Крім того, відключено від мережі живлення 641 трансформаторну підстанцію.





На Луганщині всі населені пункти постраждали від окупантів, цілі вулиці непридатні для життя, - Гайдай

Російські окупанти розстріляли з танка 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb