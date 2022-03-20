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Головна війна з Росією Російські окупанти розстріляли з танка 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній, - голова Луганської ОВА Гайдай

Російські окупанти розстріляли з танка 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній, - голова Луганської ОВА Гайдай

20 березня, 2022 неділя
12:26
війна з Росією Кремінна

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники 11 березня вбили 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній

Про це Гайдай повідомив у Telegram. 

"Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату. Дістатися до місця трагедії досі неможливо", - написав Гайдай. 

 

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вбивство
Луганська область
танк
мирні мешканці
Сергій Гайдай
Кремінна
воєнні злочини Росії
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