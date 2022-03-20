Російські окупанти розстріляли з танка 56 мешканців будинку для людей похилого віку в Кремінній, - голова Луганської ОВА Гайдай

Про це Гайдай повідомив у Telegram.

"Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату. Дістатися до місця трагедії досі неможливо", - написав Гайдай.

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