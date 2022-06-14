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Головна війна з Росією Кремль готується оголосити загальну мобілізацію в Росії, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Кремль готується оголосити загальну мобілізацію в Росії, - генерал Маломуж

14 червня, 2022 вiвторок
15:14
війна з Росією російські війська

Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що Кремль готується оголосити війну Україні та розпочати масову мобілізацію в Росії

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Одним із завдань для Путіна є спроба виправдати агресію проти України. Сьогодні заяви про денацифікацію та демілітаризацію України не працюють. В них вже немає аргументів, щоб називати це головними причинами війни проти України. Єдиний формат, який вони собі залишити, це звинувачувати Україну в обстрілах так званих "ДНР" та "ЛНР". В Росії створили міф, що Україна обстрілює цивільну інфраструктуру та людей, а вони захищають їх. Цей міф сьогодні переростає в інший формат, що наче б то Росія захищає населення Донбасу від злих українців. Ці тези звучать не тільки для внутрішнього споживача, а й для міжнародних партнерів. Однак, як правило, вірогідність обстрілів не можна перевірити. І, на жаль, росіяни мають в цьому певний інформаційний успіх, оскільки є люди в Європі, які вірять їхній брехні", - пояснив Маломуж.

Маломуж зауважив, що заяви про обстріли Збройними силами України територій терористичних "ДНР" та "ЛНР" мають на меті підготовку до більш системних операцій щодо України

"Кремль готується до більш системних глобальних операцій проти України. Заявами про обстріли Збройними силами України територій терористичних "ЛНР" та "ДНР" вони це підтверджують. Передумовою для того, щоб відновити широкомасштабний наступ на територію України може бути тільки загальна мобілізація. Оголошення загальної мобілізації відбувається тільки при оголошенні війни. Кремль до цього готується. Оскільки в росіян вичерпані резерви, мотивації призову та воювати немає. З іншого боку в оголошенні загальної мобілізації є політичний інструмент, адже вони заявляють, що будуть щось відстоювати, та юридичний, коли Кремль офіційно оголосить війну Україні. Ще одним із головних елементів в оголошенні мобілізації є міжнародний рівень, коли росіяни будуть заявляти, що вимушені йти війною проти України", - додав Маломуж.

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мобілізація
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