Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив

Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив

3 січня, 2024 середа
05:21
Війна з Росією Збиті російські безпілотники

Президент РФ Володимир Путін домовився з владою Узбекистану про створення низки підставних компаній, які фінансуватимуться російським урядом, для закупівлі електроніки для БПЛА

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану, йдеться у повідомленні.

За даними Спротиву, країни досягнули попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом. 

"Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та за даними Центру нацспротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збору БПЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти російським оборонним підприємствам, зокрема "Казанського заводу "Электроприбор"", заводу "Елекон", "Стелла-К" та інші. 

Також РФ планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів. 

Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій, резюмували у Спротиві.

  • Росія намагається отримати частини оборонних систем, які вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія, намагаючись поповнити величезні запаси зброї, які витрачається на війні в Україні
Світ
Росія
зброя
Узбекистан
санкції проти Росії
Читайте також:
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Нідерланди
2 січня, 2024 вiвторок
Поліція Нідерландів в новорічну ніч припинила масові безлади у кількох містах
наслідки російської атаки "шахедами", Київщина
2 січня, 2024 вiвторок
У ніч на 2 січня "шахеди" РФ атакували Україну: на Київщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині працювала ППО
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
06:08
Китай та росія
З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT
05:34
Франція
Ціль Франції - виробляти більше озброєнь в Україні, - посол в Києві
05:02
Латвія
Латвія надасть притулок громадянину Росії, який воював на боці України
04:04
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
"Білі янголи" евакуювали з Авдіївки два літніх подружжя, 2 чоловіків у важкому стані й дістали тіло з-під завалів
02:26
акція підтримки України у Відні
У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ
02:08
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
02:00
Дональд Трамп
Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
01:44
В Україні зросли мінімальні частки державної мови в медіа
01:21
обстріл Києва
ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ по Україні загинуло 90 цивільних, зокрема двоє дітей
01:11
Держдепартамент США
Блінкен обговорив продовження допомоги Україні з очільником МЗС Британії Кемероном
01:01
Австрія
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через масштабну війну проти України та удари по цивільних
00:47
Оновлено
обстріл Києва
Воєнний злочин і порушення міжнародного права: світ реагує на ракетну атаку РФ по Україні 2 січня
00:25
Севастополь. Крим
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети над морем
00:19
Королева Данії після зречення престолу збереже свій титул
2024, вiвторок
2 січня
23:52
Робота HIMARS
ЗСУ за допомогою HIMARS знищили найсучасніший радіолокаційний комплекс Росії
23:44
військові РФ
У Петербурзі в новорічну ніч затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну, - Новая газета Европа
22:59
Бєлгород обстріл
Російська влада заявила про збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородом і районом
22:52
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
22:47
ракета Х-101
Ракету Х-101, яку було збито над Києвом, РФ виготовила в четвертому кварталі 2023 року, - Defense Express
21:57
нафта
Індія збільшила закупівлі нафти в Саудівської Аравії через проблеми з оплатою російського продукту, - Reuters
21:41
знищені окупанти
Росіяни намагаються відновити втрачені позиції під Роботиним і вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра, - Генштаб
21:31
поліція, злодій, наручники
У Туреччині затримали 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського "Моссаду"
21:31
Ексклюзив
Експерт з авіації Романенко сказав, на скільки ще масованих атак росіянам вистачить потенціалу
21:10
церква УПЦ
Окупанти склали список церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята, - Спротив
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі ракетної атаки: є випадки застосування засобів ураження, які раніше ворог не використовував. Колонка Сергія Згурця
20:49
Оновлено
електроенергія
У столиці та на Київщині заживили всіх абонентів, знеструмлених унаслідок обстрілу 2 січня
20:15
Кшиштоф Гловацький,
Екссуперника Усика дискваліфікували на 4 роки за допінг
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Путін. Агонія. Колапс
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 678-го дня війни: українська ППО встановила рекорд з ліквідації ракет "Кинджал", неймовірна історія порятунку полоненого воїна за допомогою дрона
19:44
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
19:37
OPINION
Віталій Портников
Путін тероризує Україну. Колонка Віталія Портникова
19:32
Євген Марусяк, стрибки на лижах з трампліна
Українці встановили історичне досягнення у стрибках на лижах з трампліна
19:30
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Посилення ППО та робота над угодою про безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з Сунаком
19:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска
18:43
Маріуполь
Україна повернула юнака, якого росіяни незаконно вивезли з Маріуполя в Москву
18:37
зерно, зернова угода
Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС
18:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу в стартовій грі нового сезону
18:22
На фото: "Повторюй за мною" Open Group
Польща замінила заявку на Венеційську бієнале і представить роботу мистецького колективу з України
18:16
ППО біля Кримського моста: партизани передали координати українським військовим
18:03
OPINION
Вікторія Сюмар
Москва виснажує нашу ППО перед морозами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV