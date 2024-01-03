Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив
Президент РФ Володимир Путін домовився з владою Узбекистану про створення низки підставних компаній, які фінансуватимуться російським урядом, для закупівлі електроніки для БПЛА
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
26 грудня 2023 року у рамках зустрічі лідерів країн СНД Путін обговорив умови співпраці з вищим військово-політичним керівництвом Узбекистану, йдеться у повідомленні.
За даними Спротиву, країни досягнули попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом.
"Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі. Та за даними Центру нацспротиву, фактично, створення фіктивних компаній для обходу Росією міжнародних санкцій. А також підприємств для збору БПЛА, які складатимуть з іноземних електронних компонентів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потім ці компанії експортуватимуть вироби та компоненти російським оборонним підприємствам, зокрема "Казанського заводу "Электроприбор"", заводу "Елекон", "Стелла-К" та інші.
Також РФ планує викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.
Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій, резюмували у Спротиві.
- Росія намагається отримати частини оборонних систем, які вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія, намагаючись поповнити величезні запаси зброї, які витрачається на війні в Україні
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