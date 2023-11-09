Через значні втрати в Україні, РФ викуповує раніше продану зброю й техніку, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Викуп озброєнь відбувається на тлі значних втрат росіян на полі бою та заяв Головного управління розвідки Міноборони України, що Росія без особливих проблем може воювати до 2025-2026 року.

WSJ повідомляє, що у квітні 2022 року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів. Сісі погодився, і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться у грудні.

Переговори у Каїрі були частиною більш широких спроб Росії звернутися за допомогою до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі.

Видання зазначає, що протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили від української оборони на початку війни, розповів один з колишніх офіцерів російської розвідки.

"Росія десятиліттями будувала свою торгівлю зброєю. Тепер вони таємно повертаються до своїх клієнтів, намагаючись викупити те, що вони їм продали", – цитує WSJ людину, обізнану з цими домовленостями.

Потреба Росії в озброєннях також вплинула на її експорт, що в деяких випадках призвело до зриву угод, особливо щодо систем озброєнь для сухопутних військ. Минулого року російський експорт озброєнь, ймовірно, сягнув лише 8 мільярдів доларів, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році, коли він становив 14,5 мільярда доларів.

Росія також попросила Пакистан повернути їй щонайменше чотири двигуни від вертольотів Мі-35М, які вона раніше продала. Москва звернулася до Бразилії з проханням викупити 12 двигунів від військових вертольотів Мі-35М, які Бразилія вивела з експлуатації минулого року. Білорусь, один з найвірніших союзників Росії, продала шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26 назад до Москви, повідомило джерело.