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"Кремль нехтує життям": посол США відреагувала на російський удар по терміналу "Нової пошти"

22 жовтня, 2023 неділя
10:48
Світ Росія вдарила по Новій пошті на Харківщині

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний обстріл Росії терміналу "Нової пошти" на Харківщині, унаслідок якого загинули 6 людей, і заявила, що Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути РФ до відповідальності

Про це вона написала у Twitter (Х).

"За ніч знову жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні - ракетний обстріл поштового відділення на Харківщині вбив 6 людей і ще більше отримали серйозні поранення", - зазначила Брінк.

Вона наголосила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

"Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності", - заявила пані посол США в Україні.

  • Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
Україна
Росія
Війна з Росією
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Харківщина
ракетний удар
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