"Кремль нехтує життям": посол США відреагувала на російський удар по терміналу "Нової пошти"

Про це вона написала у Twitter (Х).

"За ніч знову жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні - ракетний обстріл поштового відділення на Харківщині вбив 6 людей і ще більше отримали серйозні поранення", - зазначила Брінк.

Вона наголосила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".

"Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності", - заявила пані посол США в Україні.

Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023