Кремль прокоментував можливість транзиту газу через Україну після 2024 року

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.



"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності", - сказав він.



Пєсков додав, що хотів би побачити в спільній заяві США та Німеччини "посил для України".



"Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.



За його словами, "такого посилу Кремль не побачив".

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"