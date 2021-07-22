Кремль прокоментував можливість транзиту газу через Україну після 2024 року
У Кремлі заявили, що Україні потрібно "проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов"
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності", - сказав він.
Пєсков додав, що хотів би побачити в спільній заяві США та Німеччини "посил для України".
"Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.
За його словами, "такого посилу Кремль не побачив".
- Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"
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