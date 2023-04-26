Про це вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, російські ультранаціоналісти продовжують виступати за повернення Кремля до сталінських репресій. Проте Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність путінського режиму.

Аналітики нагадують, як російський уряд відкликав із російської держдуми законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які покинули країну.

"Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які "зрадили" країну, втікши, але Кремль, схоже, вагається щодо введення таких непопулярних заходів", - йдеться у звіті Інституту.

Також деякі російські джерела повідомляють, що Путін не підтримує повернення смертної кари на території Росії.

Експерти наголошують, що Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб налякати росіян, аби вони підтримали військові дії, але Путін, швидше за все, "не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя".

Окрім того, Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.

В ISW додають, що за оцінками високопосадовців США та ЄС, президент Росії Володимир Путін і надалі не бажатиме вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.