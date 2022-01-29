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Кремлівська пропаганда звинувачує "українців" у вбивстві пасажирів маршрутки в Воронежі

29 січня, 2022 субота
12:33
війна з Росією

Минулорічний вибух в маршрутці з пасажирами у прикордонному з Україною російському обласному центрі Воронежі влаштували "українські диверсанти", стверджує з посиланням на власне "джерело" газета "Московський комсомолець", що підтримує політику Путіна

На це звертає увагу Еспресо.TV.

"За нашими даними, НП - ні що інше як диверсія, яку влаштували вихідці з України. Вибух був, швидше за все, скоєно з метою дестабілізації обстановки у регіоні.

За словами джерела, усіх підозрюваних встановлено: вони приїхали до Росії та залишили країну за своїми іноземними паспортами. При цьому, як зазначає співрозмовник, місцеві спецслужби були попереджені компетентними органами про можливу активність диверсійної групи заздалегідь, і керівництво ФСБ має питання до роботи колег", - зазначається у новині "Московського комсомольця".

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Її передрукували - причому саме з наголосом на "український" слід теракту - основні пропрезидентські медіа РФ (Лента.Ru, Газета.Ru, Украина.Ru тощо, і, що характерно, спеціалізоване видання "Військовий огляд" (рос. "Военное обозрение").

При цьому деякі ресурси навіть кажуть про "затримання" чи то одного, чи то більше, ніж одного, учасників даної "диверсійної групи".

Довідка

Перед обранням Володимира Путіна на перший президентський термін, як заявляв у своїй книзі "ФСБ підриває Росію" покійний нині офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, російські спецслужби влаштували у різних місцях на території РФ серію гучних терактів з численними людськими жертвами, а потім звинуватили у них "терористів" з Чечні. Далі війну проти Ічкерії було відновленео з новою, ще більшою силою та зі значно ширшою суспільною підтримкою, ніж за Бориса Єльцина, й на такій античеченській хвилі Путін став президентом.

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